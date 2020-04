Expertenpapier zu Corona: „100.000 zusätzliche Tote“ sind möglich

Dem KURIER liegt das aktuelle Expertenpapier vom 30. März vor, auf das sich die Bundesregierung nun beruft. Manche Empfehlung, wie etwa die Maskenpflicht wurde umgesetzt, aber nicht alles. In dem Papier finden sich einige brisante Vorschläge:

So sieht der Expertenrat vor, dass Risikogruppen und insbesondere Erkrankte mit leichten Symptomen besser isoliert werden sollten. Ein Gang dieser Personen in den Supermarkt sollte im Idealfall verhindert werden. Der Rat der Experten lautet: „Ideal wäre“ der Aufbau eines Dienstes, der Risikogruppen mit Lebensmitteln versorgt.

Um die Ausbreitung der Pandemie so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, schlagen die Wissenschafter die Errichtung von speziellen „fever hospitals“ vor. Das würde bedeuten, es solle eigene „Einrichtungen geben, die speziell für Covid-19-Infizierte reserviert sind“ , heißt es in dem Papier.