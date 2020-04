Massengräber? Enormer Anstieg der Corona-Infektionen in Türkei

Kritik an laschen Maßnahmen

Diese offiziellen Behördenangaben greifen wohl zu kurz: In der Türkei wurden erst knapp über 90.000 Tests durchgeführt. Es sei zudem fraglich, ob die offiziellen Zahlen "realistisch sind", sagte Alpay Azap, Professor für Infektionskrankheiten an der Universität Ankara, der WELT. Oft würden die ersten Tests negativ verlaufen. Azap geht vielmehr von aktuell "mindestens 100.000 Erkrankten" in der Türkei aus - also dem Zehnfachen.

Ärzte und Krankenpfleger in der Türkei läuten bereits die Alarmglocke: Es sei kaum Schutzausrüstung vorhanden, zudem leidet das Gesundheitssystem unter einem massiven Personalmangel. Das Gesundheitsministerium will deshalb kurzfristig 32.000 neue Mitarbeiter einstellen. In welchen Bereichen, ist derweil offen.