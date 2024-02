Blutige Zäsur: Warum die SPÖ der Februarkämpfe gedenkt

In den folgenden Tagen flohen führende Sozialdemokraten in die Tschechoslowakei, neun gefasste Schutzbündler, darunter auch Schwerverletzte, wurden hingerichtet.

Was laut Langthaler aus wissenschaftlicher Sicht klar ist: „Dass die Initiative zur Zerstörung der Demokratie und Errichtung der Diktatur von Dollfuß und seinen faschistischen Bündnispartnern im In- und Ausland ausging.“ Und: Der Februaraufstand würde die Sozialdemokratie als Kernmythos bis heute prägen.

Dementsprechend gedenkt die SPÖ heute unter dem Motto „Aufstand für Freiheit und Demokratie“ der Opfer der Februarkämpfe. Aus Sicht der Partei markiert der gescheiterte Aufstand „den Beginn des Faschismus, der in den folgenden Jahren Österreich und ganz Europa an den Rand des Abgrunds geführt“ habe. Infolge der Kämpfe wurde die Sozialdemokratische Arbeiterpartei endgültig verboten. Der autoritäre „Ständestaat“, so die Selbstbezeichnung, trat mit der Verfassung von 1. Mai 1934 in Kraft.

Die Gedenkveranstaltung findet ab 18 Uhr im Wiener Goethehof statt. Das ehemalige Arbeiterheim war einer der zentralen Schauplätze der Kampfhandlungen. Parteichef Andreas Babler und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig werden Ansprachen halten.