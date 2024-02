Dollfuß-Diktatur: Ist "Austrofaschismus" der richtige Begriff?

Wäre es Mitte der 1930er aufgrund der Spannungen zwischen Heimwehr, Schutzbund und Nationalsozialisten und den Entwicklungen in Deutschland sowie Italien realpolitisch möglich gewesen, in Österreich noch länger demokratisch zu regieren?

Umstritten ist der Begriff "Austrofaschismus". Ist er treffsicher für Dollfuß‘ Amtszeit?

Ob die Dollfuß-Diktatur als „Austrofaschismus“ bezeichnet werden kann, wird in der Forschung noch immer diskutiert. Zweifellos orientierte sich Dollfuß an Elementen faschistischer Herrschaft – Antimarxismus, Antiliberalismus, Militarismus und so fort. Sein Regime erreichte jedoch nicht die Vollausprägung faschistischer Herrschaft wie in Italien und Deutschland. Vor allem fehlte der radikalisierte Nationalismus und Rassismus. Die Österreichideologie des „Ständestaats“ – wir sind die besseren, weil katholischen Deutschen – war eine Kopfgeburt und hatte keine Massenbasis. Seine Einstellung zum Judentum entsprach im Grunde dem christlichsozialen Antisemitismus seit dem späten 19. Jahrhundert. Letztlich hängt es davon ab, ab man den Anspruch oder die Wirklichkeit als Maßstab nimmt. Im ersteren Fall kann man von „Austrofaschismus“ sprechen, im letzteren Fall war es nur eine unvollständige – oder auf gut Österreichisch: „hatscherte“ – Kopie von Faschismus.

Warum fällt es ÖVP und SPÖ schwer, sich auf eine einheitliche Erzählung zum "Austrofaschismus" zu einigen?

Weil die Kernmythen der beiden Parteien – der christlichsoziale Opfermythos mit dem Nazi-Putsch 1934 als Schlüsselereignis und der sozialdemokratische Opfermythos mit dem Februaraufstand 1934 als Schlüsselereignis – die Gruppenidentitäten noch immer prägen. In der Generationenfolge wird es aber einfacher, die Kraft dieser Mythen zu brechen und aufgeklärtere Geschichtsbilder zu entwickeln. Aus wissenschaftlicher Sicht ist klar, dass die Initiative zur Zerstörung der Demokratie und Errichtung der Diktatur von Dollfuß und seinen halb- bis vollfaschistischen Bündnispartnern ausging. Klar ist aber auch, dass die Sozialdemokratie mit ihrer Phrase von der „Diktatur des Proletariats“ der Gegenseite Munition lieferte.