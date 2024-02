"Torpediert": Historiker verurteilen Räumung des Dollfuß-Museums

Seit 1998 gab es in Texingtal, einer kleinen Gemeinde im Bezirk Melk, ein Museum für den ehemaligen, autoritär regierenden Bundeskanzler Engelbert Dollfuß . Die Ausstellung im ehemaligen Geburtshaus von Dollfuß galt unter kundigen Historikern schon früh unkritische Gedenkstätte. Medial relevant wurde die Debatte aber erst durch die Bestellung von Gerhard Karner zum ÖVP-Innenminister.

Museum fast ausgeräumt: "Äußerst befremdlich"

Die Exponate stammten von privaten Leihgebern – teils Dollfuß-Nachfahren – und den NÖ Bauernbund. Sie waren mit dem neuen Konzept nicht einverstanden. Am 19. Jänner wurde das Museum vom Land fast komplett ausgeräumt, die Exponate an die NÖ Landessammlungen übergeben.

Der wissenschaftliche Beirat zur Neukonzeption des Museums bezeichnet dieses Vorgehen der Gemeinde in einem am Samstag veröffentlichten Brief als "äußerst befremdlich" (siehe unten).

"Diese Räumaktion torpediert die Umsetzung des vom wissenschaftlichen Beirat begleiteten und einstimmig befürworteten Museumskonzepts ,Raum schaffen' des Kurator*innen-Teams des Vereins MERKwürdig", heißt es im Schreiben. Das Haus sei 1934 von der Schuschnigg-Diktatur als Gedenkstätte gestiftet worden – und hätte diesen Charakter auch als öffentlich finanziertes Museum gehabt.