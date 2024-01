"Geheimaktion Dollfußmuseum": Groteske um Ausstellungsstücke

Leihgaben wurden abgeholt

Der Bürgermeister sagte das zu, man wusste allerdings nicht, wann das passieren wird. Gekommen ist der Lieferwagen der Kulturabteilung des Landes NÖ dann freitagfrüh. Anwesend waren auch Alexander Hauer und einige seiner Wissenschafter. Das Museum wurde vom Land fast komplett ausgeräumt, wobei darüber diskutiert wurde, was alles noch im Museum bleiben kann und was mitgenommen wird. Letztlich wurden dann fast alle Ausstellungsstücke abtransportiert.

➤ Mehr lesen Sie hier: Konzept "Konstruktives Auflösen": Das brisante Dollfuß-Papier

Wo die Dollfuß-Stücke nun landen werden, ist noch nicht sicher. Dazu sollen noch Gespräche mit den Leihgebern geführt werden. Das Konzept "konstruktive Auflösung" des Museums, das von Alexander Hauer und der Projektgruppe erarbeitet worden ist, muss vorerst ad acta gelegt werden. Wobei es in Wissenschaftskreisen große Anerkennung gefunden haben soll, so die Auskunft. Möglicherweise landen einige Objekte auch im Haus der Geschichte in St. Pölten. Was mit dem Dollfußhaus in Texingtal dann passiert, ist noch nicht klar.