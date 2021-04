Blümel im U-Ausschuss: "Kann diese Empörung teilweise nachvollziehen“

Vorwürfe im Zug des Ermittlungsverfahren der WKStA wird Blümel heute nicht kommentieren. Da er Beschuldigter ist, darf er sich auch entschlagen. Was er zurückweise: Drohungen und falsche Vorwürfe gegen seine Familie. "Ja, meine Frau besitzt einen Laptop. Sie nimmt ihn auch manchmal mit, wenn sie das Haus verlässt. Denn dafür ist ein Laptop gemacht. Das unterscheidet ihn von einem Stand-PC", sagt Blümel - leichtes Gelächter.

"Man braucht dafür übrigens auch keinen Kinderwagen. Denn meine Frau war am viel diskutierten Tag ohne Kinderwagen unterwegs. Nur zur Info." Blümel "stellt klar": "Ich selbst habe die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass es dieses Gerät gibt und dass wir diesen auch gemeinsam nutzen. Als er nicht in der Wohnung war haben wir meine Frau angerufen und dafür gesorgt, dass der Laptop umgehend wieder in die Wohnung gebracht und der Staatsanwaltschaft übergeben wird. Wo er sich übrigens bis heute befindet."