Schipka zur Regierung: "Das Vertrauen ist bei vielen erschüttert"

Die Katholische Kirche in Österreich genießt keine Steuerprivilegien. Das hat Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka im Interview mit der Kooperationsredaktion der heimischen Kirchenzeitungen klargestellt. Er äußerte sich im Blick auf die jüngst bekannt gewordene Chatverläufe zwischen ÖVP-Vertretern, wonach ihm vor rund zwei Jahren vom damaligen Finanzministeriumsgeneralsekretär Thomas Schmid eine mögliche steuerliche Schlechterstellung der Kirche angedroht wurde.



Die steuerlichen Bestimmungen bzw. Erleichterungen würden alle anerkannten Kirchen und Religionen - Juden, Orthodoxe, Evangelische, Muslime oder Buddhisten - gleichermaßen betreffen. "Es sind keine Privilegien der katholischen Kirche". Die Steuerbestimmungen berücksichtigten, "was für die Gesellschaft wichtig ist, so wie der Familienbonus für Familien oder die Vorsteuerabzugsberechtigung für Unternehmen. Dass ein Repräsentant des Finanzministeriums - gemeint ist Schmid - "das nicht besser wusste, ist bedauerlich", so Schipka.



Auf das konkrete Gespräch mit Schmid angesprochen, sagte Schipka: "Thomas Schmid und sein Kollege waren bei mir, um anzukündigen, dass man mit uns hart verhandeln will. Das ist ungewöhnlich, entweder man verhandelt hart oder nicht. Sonst war es ein angenehmes Gespräch, ganz anders als man aus dem Chatverlauf den Eindruck hat. Es war sachlich und freundlich, wie am Ende der besagten SMS auch steht."