"Blockade beenden": Scharfe Kritik der Gerichtspräsidenten an Türkis-Grün

In der türkis-grünen Posse um die Neubesetzung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) gehen jetzt die Präsidenten der vier Oberlandesgerichte (Wien, Graz, Linz und Innsbruck) an die Öffentlichkeit: In einem "offenen Brief" appellieren sie an Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler, ihre Blockade zu beenden - und die Spitze des BVwG endlich zu besetzen.

Einen früheren Appell der OLG-Präsidenten haben Nehammer und Kogler offenbar ignoriert - die Richterpräsidenten rufen eingangs ein Schreiben vom 26. April 2023 in Erinnerung, das "bis heute nicht beantwortet" worden sei.

Seit sieben Monaten unbesetzt

Mittlerweile ist die Präsidentenstelle des BVwG - immerhin das größte Gericht Österreichs - seit sieben Monaten unbesetzt. "Dies stellt unseres Erachtens einen groben Missstand in unserer Republik dar", heißt es in dem Schreiben der OLG-Präsidenten Katharina Lehmayer (Wien), Michael Schwanda (Graz), Erich Dietachmair (Linz) und Wigbert Zimmermann (Innsbruck).

Ein "grober Missstand" sei ebenso, dass die Besetzung des Gerichts offenbar mit der Besetzung der Bundeswettbewerbsbehörde verknüpft sei (der KURIER berichtete).