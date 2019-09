Blau oder Grün: Wohin geht Österreich?

In drei Wochen ist Nationalratswahl. Danach fällt mit der Regierungsbildung eine Richtungsentscheidung: Wohin bewegt sich Österreich?

Maßgeblich wird diese Entscheidung der Chef der stärksten Partei, also wohl Sebastian Kurz, auf Basis des Wahlergebnisses fällen. Der Ex-Kanzler könnte sich seinem vormaligen freiheitlichen Koalitionspartner, der SPÖ oder auch den Grünen zuwenden.

Während Kurz am Samstag in Graz seine dreitägige Auftakttour fortsetzte, starteten die Flügelparteien Blau und Grün ihre Kampagnen mit Veranstaltungen in Linz und Wien. Der KURIER war dabei.