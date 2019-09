Kogler wirbt für eine grüne Zeitenwende

Dann wurde Spitzenkandidat Werner Kogler auf die Bühne geholt, und die Sorge war spürbar, dass Kogler, wie er es immer tut, trotz des unfreundlichen Wetters eine lange Rede halten könnte. Aber nein, als Kogler begann, hörte der Regen auf und die Schirme wurden zusammengeklappt. Kogler prophezeite den Grünen das „größte politische Comeback in der 2. Republik“, das durchnässte Publikum jubelte lautstark.

Dann arbeitete sich der Steirer in seiner Rede vor allem an ÖVP-Chef Sebastian Kurz ab. Dass sie sich von den Rechten, von der FPÖ, trotz Ibiza nicht abgrenze, und Kurz’ Partei inzwischen selbst eine rechtspopulistische Partei geworden sei, und ob es in der ÖVP-Parteizentrale keine Fernseher gebe, wo man sich das Ibiza-Video ansehen hätte können, wunderte sich Kogler.

„Und mit dem Klimaschutz haben die Türkisen auch nichts am Hut. Da werden wir sie testen müssen.“ Er sei offen für Gespräche, obwohl die Chancen für die „notwendige Wende in allen Bereichen sehr sehr gering sei“. Obwohl schon in der Bibel stehe, dass es „nie zu spät zur Umkehr ist“, scherzte er über die Christlich-Konservativen.