Kurz in Graz: "Keine Mehrheit an uns vorbei"

Mitten im Applaus geht er auch schon auf die Bühne und redet schon, als noch geklatscht wird. „Ich weiß nicht, ob das der Plan von Rot und Blau war“, sinniert Kurz. „Aber wenn sie mit der Abwahl eines ausgelöst haben, dann, dass die Lust weiterzuarbeiten noch größer geworden ist.“ Die Vergangenheitsbewältigung währt jedoch nur kurz, der ÖVP-Chef springt rasch in die Zeit nach den Neuwahlen. Er fordert eine Pflegeversicherung und von Zuwanderern, sich „an unsere Gesetze, unsere Regeln und unsere Kultur zu halten“. 20 Minuten lang geht Kurz sein Wahlprogramm durch und schließt mahnend, dass Erster werden bei dieser Wahl allein nicht reiche. „Wir müssen so stark werden, das es keine Mehrheit an uns vorbei gibt.“

Dann ist es Zeit für die nächste Station, Villach steht am Samstag noch an. Zuvor bleibt aber Zeit für Selfies mit dem Chef, die der Parteitross gerne vielfach in sozialen Medien geteilt sähe, passenden Hashtags inklusive.

Elisabeth Holzer