Bioethikerin Druml: Ungeimpfte „entziehen sich dem solidarischen Akt“

Ist es ethisch vertretbar, die Menschen gegen ihren Willen zu impfen?

Eine Zwangsimpfung, wo jemand eine Nadel hineingerammt kriegt, darf natürlich nicht sein – und das will auch niemand. Aber es muss jedem klargemacht werden, dass die Freiheit des Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt.

Sind Ungeimpfte egoistisch?

Menschen, die sich nicht impfen lassen, glauben offenbar nicht an die Notwendigkeit und an die Gefahr. Sie entziehen sich diesem solidarischen Akt – und das, obwohl sie in der Pandemie selbst Nutznießer dieser Solidarität waren.

Nutznießer – inwiefern?

Alle Maßnahmen gegen Covid-19 (Lockdown, Maskenpflicht etc., Anm.) werden zum Schutze aller Menschen dieses Landes unternommen. Solidarität verlangt Opfer. Das bedeutet, persönliche Interessen und Freiheiten zugunsten des Gemeinwohls zurückstellen.

Was hat die Regierung bei der Impfkampagne falsch gemacht?

Dieses Mantra der Freiwilligkeit war kontraproduktiv. Die bloße Impf-Empfehlung hat den Menschen signalisiert, man wäre sich selbst nicht so ganz sicher. Menschen wollen eindeutige Botschaften. Es ist wichtig, dass der Staat Stellung bezieht für den Schutz und die Gesundheit aller Menschen und klar sagt: Ihr habt eine Verantwortung, nehmt sie ernst.

Wie soll die Impfpflicht umgesetzt werden?

Das entscheidet die Regierung, die Bioethik-Kommission wird Stellung nehmen. Ich denke, es könnte eine Verwaltungsstrafe geben und 2-G im öffentlichen Leben, damit Geimpfte zurück zur Normalität können.