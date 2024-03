Die Bildungskarenz boomt: Verlängerte Babypause auf AMS-Kosten

Was für eine Zweckentfremdung spricht: Bis 2018 gingen noch etwa genauso viele Frauen wie Männer in Bildungskarenz. Mittlerweile beziehen monatlich rund 18.000 Frauen und nur 4.000 Männer das Weiterbildungsgeld. Die meisten Frauen kommen aus der Alterskohorte zwischen 25 und 39 Jahren. Die Daten zeigen laut Treml, dass sich immer mehr Frauen über die Bildungskarenz ihre Elternkarenz verlängern würden. 70 Prozent der weiblichen Weiterbildungsgeldbezieher kamen 2021 direkt aus der Elternkarenz.

Reformieren oder abschaffen?

„Berufliche Weiterbildung und Umorientierung sind prinzipiell wichtige Maßnahmen. Und in kaum einem Land gibt es so ein flächendeckendes Angebot wie in Österreich. Es wäre sinnvoll, es auf zwei bis drei Leistungen zu beschränken“, sagt Treml. Die Bildungskarenz sei ein besonderes Sorgenkind: „In ihrer jetzigen Form müsste man die Bildungskarenz eigentlich abschaffen oder stark reformieren.“

Wie soll diese Reform aussehen? Die Ökonomin plädiert dafür, den Fokus wieder auf Niedrigqualifizierte zu legen – wie ursprünglich von der Politik intendiert. Zudem soll die Bildungskarenz künftig die Fähigkeiten des Beziehers zumindest ergänzen oder erweitern.