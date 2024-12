Bildungsforscher Lutz: "Wir müssen früh in die Familien gehen"

Wolfgang Lutz

studierte in Wien und promovierte an der University of Pennsylvania.

Aktuelle Positionen

Lutz ist interimistischer wissenschaftlicher Leiter am International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Professor für Demografie an der Uni Wien, Gründungs-direktor des Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital und Mitglied der Akademie der Wissenschaften.

Forschung

Er forscht zur internationalen Bevölkerungsentwicklung, zu Bildung und Humankapital und zur nachhaltigen Entwicklung.

Preise

Wittgenstein-Preis, Yidan-Preis.