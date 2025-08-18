Meinl-Reisinger im ORF-Sommergespräch: Sommerschule wird Pflicht

Beate Meinl-Reisinger kommt zu ihrem achten ORF-"Sommergespräch" am Montagabend nicht mit leeren Händen: Die Neos-Chefin und Außenministerin kündigt an, dass die Sommerschule ab dem kommenden Jahr für Schüler mit schlechten Deutschkenntnissen verpflichtend wird. Eine lange Forderung der Pinken, die noch im Herbst im Ministerrat beschlossen werden soll.

Derzeit gibt es rund 50.000 außerordentliche Schüler, nur ein geringer Anteil davon nutzt das Sommerangebot, um die Deutschkenntnisse zu verbessern. Ab 2026 soll die Teilnahme im Ausmaß von insgesamt 40 Stunden Pflicht sein.

Die Wiener Bildungsstadträtin Bettina Emmerling begrüßt die Entscheidung und spricht von einem entscheidenden Schritt, um Bildungschancen nachhaltig zu verbessern. Alleine in der Bundeshauptstadt gibt es fast 20.000 außerordentliche Schüler.