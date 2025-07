Nach Verfassen anstößiger Blog-Einträge: Botschafter abberufen

Nach Bekanntwerden von anstößigen Blogeinträgen ist ein österreichischer Botschafter von seinem Posten in einem EU-Land abberufen worden. Das Außenministerium bestätigte am Mittwoch gegenüber der APA einen Bericht der Kronen Zeitung. "Der Botschafter hat am Montag aus persönlichen Gründen um seine Abberufung gebeten. Dies wurde von Bundesministerin Meinl-Reisinger angenommen."