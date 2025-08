Eingriff in Lebensmittelpreise? Keine Freude über Marterbauer-Vorstoß

Der SPÖ-Finanzminister will in die Lebensmittelpreise eingreifen. Vorerst erhält er dafür in der Regierung keine große Unterstützung.

Dass Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), zuvor Chefökonom der Arbeiterkammer, für Preiseingriffe plädiert, ist keine große Überraschung. Konkret sprach sich Marterbauer am Montag gegenüber den Salzburger Nachrichten für Eingriffe bei den Nahrungsmittelpreisen aus. Marterbauer verwies auf die nach wie vor hohe Inflation in Österreich, der Abstand zur Eurozone beträgt 1,5 Prozentpunkte. Marterbauer will sich, wie er auf Ö1 konkretisiert, nun internationale Beispiele ansehen. Er verweist etwa auf Spanien, dass einen Preisdeckel bei Nudeln oder Olivenöl einzog. Allerdings ist die Inflation auch in Spanien zuletzt kräftig gestiegen, im Juli auf 2,7 Prozent. Der Minister ist zuversichtlich, eine Lösung mit ÖVP und Neos zu finden. Was er ausschließt: eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Das sei budgetär derzeit nicht möglich.

ÖVP passiv, Neos ablehnend Die türkis-rot-pinke Bundesregierung verfolgt laut ihrem Programm das Ziel, "in Zeiten hoher Inflation und steigender Lebensmittelpreise eine transparente und freiwillige Vereinbarung zur Dämpfung der Inflation zwischen Lebensmittelherstellern, -händlern und der öffentlichen Hand zu erreichen". Ist dieses Szenario bereits eingetreten? Österreich Inflation stieg im Juli laut Statistik Austria immerhin auf 3,5 Prozent. Die ÖVP äußert sich offiziell zurückhaltend. "Wenn es aufgrund der aktuellen weltpolitischen Bedrohungslage zu stark ansteigenden Preisen kommt, treffen wir Gegenmaßnahmen. Hohe Inflationsraten, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, belasten die Menschen und die Wirtschaft und werden nicht akzeptieren", heißt es in einem Statement von Generalsekretär Nico Marchetti. Aktuell sieht die ÖVP, so lässt sich zumindest das Statement deuten, jedenfalls keinen Handlungsbedarf. Direkter reagieren die Neos gegenüber der APA: "Der wichtigste Eingriff der Politik in den Markt ist hier aus unserer Sicht, endlich für mehr Wettbewerb und Transparenz zu sorgen und den Reformmotor in den nächsten Gang zu schalten", heißt es. Und: "Staatliche Brotpreise werden dieses Problem nicht lösen können."