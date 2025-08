Finanzminister Marterbauer will Eingriffe bei Lebensmittelpreisen diskutieren

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat in den Salzburger Nachrichten mit Blick auf die Wirtschaftslage auf die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen hingewiesen, um die Teuerung wieder in den Griff zu bekommen. Dazu könnten laut dem Finanzminister auch Preiseingriffe bei den Nahrungsmittelpreisen zählen, wie er mit Verweis auf die hohe Inflation - der Abstand zur Eurozone beträgt 1,5 Prozentpunkte - sowie auf die steigende Arbeitslosigkeit sagte.

Die Teuerungskrise hätten jene Länder am erfolgreichsten bewältigt, die - wie etwa Spanien - in Preise eingegriffen haben, merkte der Finanzminister an. "Wir haben massive Probleme, zum einen bei Gastronomie und Beherbergung, einem Sektor, der irrsinnig subventioniert wurde in der Covid-Krise. Wir haben Probleme bei Energiepreisen", so Marterbauer.