Beispiel Marienthal: Was eine Jobgarantie bringt - und kostet

Das war der Ansatz des Modellprojektes Arbeitsplatzgarantie Marienthal (MAGMA), das 2020 an dem geschichtsträchtigen Ort gestartet wurde. Die Idee: Alle Langzeitarbeitslosen im Ort bekommen einen Job und dafür zumindest den tarifvertraglichen Mindestlohn. Über dreieinhalb Jahre wurden so rund 110 Personen in Beschäftigung gebracht. Entweder mit subventionierten Jobs in bestehenden Unternehmen oder im öffentlichen Bereich. „Das hatte positive Auswirkungen im ganzen Ort“, meint Bürgermeister Schwab.