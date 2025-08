Großer Unterschied: Warum Frauen weniger Pension bekommen

Warum ist der Unterschied weiterhin so groß?

Wesentliche Punkte sind Gehaltsunterschiede, die hohe Teilzeitquote der Frauen – im Vorjahr lag diese bei 52 Prozent – und deren niedrigeres Pensionsantrittsalter. Das gesetzliche Pensionsalter der Frauen wird bekanntlich bis 2033 auf 65 Jahre, also den Wert der Männer, angehoben. Was aus Tremls Sicht die Lücke relativiert: Frauen sind derzeit 26,2 Jahre, also deutlich länger als Männer (21 Jahre), in Pension. Sie beziehen also monatlich weniger Pension, diese im Schnitt aber fünf Jahre länger.