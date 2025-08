Bitte keine Armutsdebatte

Nicht hinter jeder kleinen Pension steht ein armer Mensch.“ Dieser weise Satz stammt von Walter Pöltner, ehemaliger Chef der Alterssicherungskommission. Ist es zynisch, ihn

ausgerechnet vor dem „Equal Pension Day“, heuer dem 7. August, aus der Mottenkiste zu holen? Also an jenem Tag, an dem Männer durchschnittlich bereits so viel Pension bezogen haben, wie die Frauen über das gesamte Jahr? Vielleicht. Für den Kontext ist er dennoch wichtig: Viele Frauen in Österreich, die eine dreistellige Pension beziehen, sind dank der Ruhegenüsse des Ehegatten alles andere als „arm“.