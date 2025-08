Nächste Pensionsreform: Was die Regierung im Herbst vorhat

Für die betriebliche Vorsorge gibt es in Österreich mehrere Modelle. Das geläufigste: Arbeitgeber zahlen freiwillig Beiträge an eine Pensionskasse, die diese veranlagt. Zweite Option, eher bei Führungskräften der Fall: Der Arbeitgeber sagt eine betriebliche Pension bei Pensionsantritt zu. Dafür muss er Rückstellungen bilden. Bei der „Abfertigung Neu“, für Dienstverhältnisse seit 2003 gesetzlich verpflichtend, fließen 1,53 % des Bruttolohns an eine Vorsorgekasse.