Sollte jeder Österreicher eine betriebliche Pension bekommen?

Nicht grundlos setzen Staaten wie Schweden oder Dänemark zusätzlich stark auf betriebliche Pensionen. Heißt: Man zahlt Geld in eine Pensionskasse ein, die es am Kapitalmarkt veranlagt – und bekommt es in der Pension zurück. In Österreich machen betriebliche Pensionen nur drei Prozent der Pensionseinkommen aus.

Die Ökonomen Carmen Treml und Dénes Kucsera vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria wollen dem entgegenwirken. Die Pensionskassen in Österreichs seien „keine Top-Performer“, bestätigt Treml zwar. Das liege aber daran, dass sie sehr konservativ veranlagen würden – also eher in Staatsanleihen statt in Aktien.

„Langfristig haben sie auch ein leichtes Wachstum, sind aber nicht so renditeträchtig wie in anderen Staaten“, so Treml. Wie soll oder könnte die betriebliche oder „zweite“ Säule in Österreich also reformiert werden?