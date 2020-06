ÖVP hält Absolute bei Beamten

Wenn 230.000 Bundesbeamte, Vertragsbedienstete und Landeslehrer wählen, werden nicht nur die Personalvertreter gekürt. Der Urnengang gilt stets auch als Stimmungstest für die Regierung. So spielten etwa die Sparzwänge im Bundesheer oder die Diskussionen über die nötigen Reformen in der Bildung in den Beamten-Wahlkampf hinein.