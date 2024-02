Wie ein türkis-grünes Bauprogramm aussehen kann

Jetzt hat es auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bestätigt: Die Nationalratswahl findet voraussichtlich am 29. September statt. Bis dahin sollte die türkis-grüne Regierung noch Projekte umsetzen, will sie nicht untätig wirken. Beide Seiten beteuern auch, das vorzuhaben. Heute, Mittwoch, wollte man im Ministerrat erste Punkte eines Arbeitsprogramms definieren. Das wurde mangels Einigkeit verschoben.

Am Sonntag hatte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in der Presse am Sonntag bereits einen Pflock eingeschlagen: Die Grünen wollen ein Bau- und Sanierungsprogramm abarbeiten. Vorerst bleibt Koglers Plan eine Überschrift ohne Substanz. Was die ÖVP im Gegenzug fordern könnte – und wie es jetzt weitergeht: