Bargeld in Verfassung: Edtstadler widerspricht Selmayrs Kritik

Es ist ein Vorsto√ü, der polarisiert: Bundeskanzler Karl Nehammer (√ĖVP) hat bekanntlich angek√ľndigt, das Bargeld per Verfassungsgesetz absichern zu wollen. Ein Vorschlag, den in der j√ľngeren Vergangenheit vor allem die FP√Ė vorgebracht hatte. Ihre Antr√§ge im Parlament wurden aber von den anderen Parteien - auch der √ĖVP - abgelehnt.

Nun soll im Herbst eine Expertenrunde im Finanzministerium, unter Einbeziehung der √Ėsterreichischen Nationalbank (OeNB), die Praktikabilit√§t des Vorschlags pr√ľfen. Geht es nach Martin Selmayr, √Ėsterreichs Generalsekret√§r in der EU-Kommission, handelt es sich um eine verzichtbare Debatte. Warum?

Edtstadler widerspricht Selmayr auf X

Bei einem Gastkommentar im KURIER meinte Selmayr: "Das Euro-Bargeld muss grunds√§tzlich √ľberall im Euroraum zur Zahlung angenommen werden. Das Bargeld, das gerade im deutschsprachigen Raum so beliebt ist, ist somit durch EU-Recht gesch√ľtzt." Auch die Kritik am "digitalen Euro", an dem die EU-Finanzminister gerade arbeiten, k√∂nne er nicht nachvollziehen: "Da das Euro-Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel ist, kann der digitale Euro das Euro-Bargeld nur erg√§nzen, es aber nicht ersetzen."

