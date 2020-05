Fekter stichelt weiter gegen Faymann

Der Bundeskanzler reagierte beim Pressefoyer gelassen auf die neuerlichen Sticheleien von Fekter: „Die Stimmung muss sich beim Reingehen (in den Ministerratssaal, Anm.) abgekühlt haben. Drinnen hat sie das nicht gesagt.“

Kanzler und Vizekanzler Michael Spindelegger verwiesen auf die gemeinsame Vorgangsweise der Regierung. Spindelegger forderte, die „Kaffeesudleserei über mögliche Auseinandersetzungen zu lassen“.

Wie in Luxemburg könnte auch in Österreich Anfang 2015 das Bankgeheimnis für EU-Ausländer fallen. „Das Datum kann durchaus dasselbe sein wie in Luxemburg“, sagte der Kanzler. Spindelegger widersprach nicht.

Der Brief Österreichs, der das Ende der Blockade beim Bankgeheimnis bedeutet, wurde von Fekter Montagnachmittag nach Brüssel geschickt. Ob tatsächlich die von Faymann und Spindelegger vergangenen Freitag vereinbarten drei Punkte exakt von Fekter übernommen worden sind, darüber gibt es in höchsten Brüsseler Kommissionskreisen Zweifel.

Dem Vernehmen nach gibt es Abweichungen beim Punkt über die bilateralen österreichischen Steuerabkommen mit Liechtenstein und der Schweiz. Morgen, Donnerstag, beginnen in Brüssel auf Beamten-Ebene die Verhandlungen über die Einführung des automatischen Steuer-Informationsaustausches. Dann werde man sehen, wie die Formulierungen Fekters interpretiert werden.