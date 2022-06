Badelt: "Regierung entlastet auch Menschen, die es nicht nötig haben"

„Man hätte gerade jetzt, wo wir durch den Krieg diese Inflationsdynamik haben und nicht wissen, wann sie vorüber sein wird, staatliche Gewinne zur Schaffung von Budgetspielräumen verwenden sollen“, meint Badelt. Ein Indiz, dass ein Teil der Bevölkerung vorerst ohne Entlastungen ausgekommen wäre: Lag die Sparquote 2019 noch bei 8,5 Prozent, verdoppelte sie sich 2020 beinahe auf 14,4 und blieb im Vorjahr auf dem hohen Niveau von 11,8 Prozent des Nettoeinkommens. (Der Konsum ist zumindest in den vergangenen beiden Corona-Jahren stark zurückgegangen.)

Bei eher geringen Einkommensverlusten, die teils auch durch Corona-Hilfen kompensiert wurden, ist die hohe Inflation für viele Österreicher also leistbar. Dass nun dennoch auch mittlere und höhere Einkommen entlastet werden, liege am „hohen politischen Druck“, schlussfolgert Badelt. Im Gegensatz zu dieser Gruppe sind mehr als 500.000 erwerbstätige Haushalte in Österreich aufgrund der Inflation in eine kritische Situation gekommen. Für sie hält der Fiskalrat-Präsident Entlastungen sogar für dringend nötig.

Um das treffsicher umsetzen zu können, plädiert er für einen Mechanismus: Daten zum Einkommen oder der Sozialhilfe sollen mit dem Melderegister abgeglichen werden. Die Politik müsse dann eine Einkommensgrenze festlegen, bis zu der Haushalte entlastet werden – je nachdem, wie stark die Inflation steigt. Ähnliches haben bereits das Wifo und das IHS vorgeschlagen.