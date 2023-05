Babler: "Ich bin nicht Teil dieses Streits"

Der Zweitplatzierte der SPÖ-Mitgliederbefragung Andreas Babler wollte die Mitglieder erneut befragen, um an ein "klares Ergebnis" zu gelangen, wie er sagt. Er spricht sich mit der gewünschten Befragung für "die Demokratisierung aus, von der rhetorisch immer alle sprechen", so Babler im Ö1 Morgenjournal. Seit gestern ist dieser Vorschlag allerdings vom Tisch, denn der Bundesparteivorstand wird entscheiden, wer die Partei in Zukunft führen wird.

