Austrija: Predstavljen budžet za 2023. - minus od 17 milijardi eura

Ministarstvo finansija je u srijedu objavilo državni budžet za 2023. godinu. Deficit će sljedeće godine iznositi 2,9 posto ekonomske proizvodnje i očekuje se da će pasti na 1,6 posto do 2026. godine. Dugovi su porasli na 367 milijardi eura, ali je udio u bruto domaćem proizvodu blago opao sa 78,3 na 76,7 posto. Posebno su upadljiva eksplodirajuća plaćanja kamata, koja se udvostručavaju sa 4,3 na skoro devet milijardi eura 2023. godine.

Iz današnje perspektive, do 2026. godine dodatni troškovi za otplatu kamata će se povisiti na znatnih jedanaest milijardi eura. To je duplo više nego što se ulaže u sigurnost ili u ekološku transformaciju industrije. Koeficijent duga, mjeren u procentima BDP-a, do 2026. godine će pasti na 72,5 posto, ali će se u apsolutnom iznosu brdo duga povećati na skoro 400 milijardi eura.

Neto administrativni bilans finansiranja savezne vlade iznosi minus 17 milijardi eura u 2023. godini, u odnosu na 2022. ovo je poboljšanje od 6,1 milijardu eura. Plaćanja će porasti za 7,6 milijardi eura na 115,1 milijardu eura u odnosu na 2022. godinu, a depoziti za 13,7 milijardi eura na 98,1 milijardu eura.