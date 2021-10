Ausbau der Palliativmedizin: Krankenkasse fordert finanziellen Ersatz

Ab kommendem Jahr ist assistierter Suizid in Österreich erlaubt. Die Bundesregierung hat vergangene Woche nach zähen Verhandlungen den Entwurf des „Sterbeverfügungsgesetzes“ präsentiert. Wer Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen will, muss dafür eine Sterbeverfügung errichten – ähnlich einer Patientenverfügung. Nur dauerhaft schwerkranke oder unheilbar kranke Personen, die nicht minderjährig sind, können eine solche Verfügung errichten.

Parallel dazu wird die Hospiz- und Palliativversorgung ausgebaut. Die dazugehörende Gesetzesnovelle ist in Begutachtung. Der Plan: Bund, Länder und die Sozialversicherungsträger sollen den Ausbau zu je einem Drittel finanzieren. Dafür wird ein eigener Fonds errichtet. 2022 stellen Bund, Länder und Kassen je 21, im Folgejahr 36 und 2024 dann 51 Millionen Euro zur Verfügung.

Ob in der mobilen Palliativmedizin, in stationären Kinder-Hospizen oder auf Palliativstationen: Die Sterbebegleitung soll rundum qualitativ verbessert werden.