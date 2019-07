"Aufgeben ist keine Option" für Kleinstparteien

Vor zwei Jahren konnte er immerhin in Wien antreten, 2013 in Vorarlberg. Diesmal soll eine bundesweite Kandidatur geschafft werden. Dazu hat er sich mit zwei weiteren Kleinstparteien zur Wahlplattform ÖXIT zusammengeschlossen.

2600 Unterschriften in neun Bundesländern

Bis 2. August haben sie nun Zeit, die nötigen Unterstützungserklärungen zu sammeln. In Vorarlberg und dem Burgenland braucht man 100, in Kärnten, Tirol und Salzburg 200, in Oberösterreich und der Steiermark 400, in Wien und Niederösterreich 500. Nur wer in allen Bundesländern die nötigen Unterschriften zusammenbringt, kann auch bundesweit kandidieren.

2017 schafften das zehn Gruppierungen. Sechs weitere traten nur in einzelnen Bundesländern an. Darunter die Sozialistische Linkspartei (SLP), die in Wien und Oberösterreich auf dem Wahlzettel stand. In diesem Jahr will man „die Ressourcen bestmöglich nutzen“ und nur in Oberösterreich kandidieren. Hier habe man 2017 die nötigen 400 Unterstützungserklärungen innerhalb von zwei Wochen beisammengehabt. Bei der Wahl machten dann allerdings nur 183 Oberösterreicher bei der SLP ihr Kreuz.