Asyl: Sinkende Anträge und mehr Technik für Grenzkontrollen

Im ersten Halbjahr 2023 wurden knapp 23.000 Asylanträge sind in Österreich gestellt. Damit gingen die Anträge um rund 30 Prozent zurück. Im Juni sanken die Zahlen sogar um die Hälfte, geht aus der Halbjahresstatistik der Asylzahlen des Innenministeriums hervor. In den betroffensten Regionen im Burgendland, Neusiedl am See und Oberpullendorf, gingen die Aufgriffe am stärksten zurück, erklärt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag in Nickelsdorf. Flankiert wird er dabei von Bundespolizeidirektor Michael Takàcs.

Trotz der Bilanz sieht Karner aber keinen Grund, um zu jubeln, sondern einen weiteren Arbeitsauftrag "im Kampf gegen Schlepper" und möchte den Grenzschutz technisch weiter "aufrüsten". Karner: "Wir müssen ganz aktiv auf die Asylbremse steigen".

Aufgrund der bisherigen Schwerpunktkontrollen in In- und Ausland hätten sich die Schlepperrouten verlagert, so Takàcs und Karner. Aktuelle Routen würden sich Richtung Slowenien und Italien verlagern, sagt Karner.