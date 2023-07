Karner zu Grenzschutz: "Können uns die Nachbarn nicht aussuchen"

Knapp 23.000 Asylanträge sind in Österreich heuer im ersten Halbjahr gestellt worden. Das ist ein Rückgang um rund 30 Prozent. Die Gründe dafür ortet das Innenministerium auch in der Operation Fox im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet. Jedoch soll Österreich bei der Operation in Ungarn auch indirekt an menschenrechtswidrigen Pushbacks nach Serbien beteiligt sein, sagen Kritikerinnen und Kritiker.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verteidigt im Ö1-Morgenjournal am Montag das Vorgehen. Die rückläufigen Asylzahlen würden zeigen, "dass die Maßnahmen, die Österreich gesetzt hat, erfolgreich sind". Pushbacks, also gewaltsames Zurückstoßen an der Grenze, seien zwar illegal. "Aber sehr wohl ist es möglich, Menschen an der Grenze zurückzuweisen wenn sie keine Möglichkeit zur legalen Einreise haben."