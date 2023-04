Österreich und Ungarn verlängern gemeinsame Aktion Fox gegen Schlepper

Die im vergangenen Dezember begonnene Operation Fox wird "aus heutiger Sicht um fünf Monate verlängert", sagte Bundespolizeidirektor Michael Takacs am Donnerstag in Siegendorf an der burgenländisch-ungarischen Grenze. Dort, wo Ende 2021 ein Schlepperfahrzeug gestoppt wurde, in dessen Laderaum zwei der 29 Flüchtlinge erstickt waren, zogen Innenminister Gerald Karner (ÖVP) und Takacs Zwischenbilanz über die gemeinsamen ungarisch-österreichischen Kontrollen auf ungarischem Staatsgebiet.

