Aschbachers Baby-Hunderter: Familie aus steirischer ÖVP-Connection

Die Familienministerin, wie sie einem Baby per Zange einen Hundert-Euro-Schein überreicht: Mit diesem Foto in der Kronen Zeitung tat sich Christine Aschbacher wahrlich keinen Gefallen: In den sozialen Medien gab es Kritik, Häme und Gelächter.

Aschbacher erklärte dazu, es sei eine spontane Szene einer Auszahlung aus dem neuen Familien-Härtefonds gewesen. Das Baby habe nach dem Geld gegriffen. Und zufällig war offenbar ein Fotograf zugegegen, der die Szene festhielt und der Krone übermittelte.