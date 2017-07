Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Johannes Hübner wird bei der Nationalratswahl auf eine Kandidatur verzichten. Das gab er in einem Interview mit einem Online-TV-Sender bekannt. Er wolle seiner Partei nicht schaden, und habe diese Entscheidung aus freien Stücken getroffen. Er werde auch erst jetzt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache darüber informieren. "Das Thema Anti-Hübner wäre weiter gespielt worden, bei der Bekanntgabe der Liste und im Wahlkampf wäre das immer wieder gekommen", sagte Hübner.

Die Vorwürfe des Antisemitismus wies Hübner weiter zurück. Er kritisierte, dass die eigentlichen Themen jetzt von der "Totschlag-Kampagne" und "beinharten Zerstörungsstrategie" gegen ihn und die FPÖ überdeckt worden seien. Jetzt müssten SPÖ und ÖVP andere Vorwände finden, wenn sie nicht mit den Freiheitlichen koalieren wollten.

Antisemitische Codes

Hübner trat im Juni 2016 bei einem Treffen der in Deutschland als rechtsextrem eingestuften "Gesellschaft für freie Publizistik" auf und verwendete während seines Vortrags "Die Massenzuwanderung nach Österreich" antisemitische Codes. (Hans Kelsen, den Architekten der österreichischen Verfassung, bezeichnete Hübner als "eigentlich Hans Kohn, aber er hat sich Kelsen genannt" . "Kohn" galt in der NS-Zeit als Code für die jüdische Herkunft; in rechtsextremen Kreisen wird dieser nach wie vor verwendet.)

Die FPÖ geriet in den letzten Tagen in Erklärungsnot. Opposition- wie Regierungsparteien forderten Konsequenzen. Andernfalls könnte die FPÖ, so SP-Minister Doskozil zum KURIER, in einer Koalition "kein Partner sein".