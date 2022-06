Anti-Teuerungs-Paket: SPÖ-Chefin und Kanzler profitieren mit 6.000 Euro

Themenwechsel: Die ÖVP geriet zuletzt wegen ihrer Vereinskonstruktionen unter Druck: Der Seniorenbund, eine Teilorganisation der ÖVP betreibt parallel einen gleichlautenden Verein, der Millionen aus dem Non-Profit-Hilfsfonds (NPO-Fonds) erhalten hat.

Nun hat auch die SPÖ nahestehende Vereine, etwa der Pensionistenverband und die Gewerkschaft. Diese haben zwar keine Zahlungen aus dem NPO-Fonds erhalten, allerdings im Wahlkampf 2019 einige Veranstaltungen organisiert und Inserate geschalten - was verboten ist.

"Nahestehende Organisation"

Darauf angesprochen lacht Rendi-Wagner nur: Das könne man nicht miteinander vergleichen, sagt sie. "Der erhebliche Unterschied ist, dass sowohl die Gewerkschaft als auch der Pensionistenverband nicht Teil der SPÖ sind." Die beiden Vereine seien "nahestehende Organisationen".

Rendi-Wagner geht noch ins Detail: Der Pensionistenverband habe Mitglieder, die auch bei der SPÖ seien. Und diese wollten auch ihre Interessen in der SPÖ vertreten sehen. Für diesen Zweck sei ein befreundeter Verein gegründet worden, der in seinen Stauten auch die sozialdemokratischen Grundwerte verankert habe. Die Mitbestimmung in den SPÖ-Gremien sei durch ein oder zwei Funktionäre aus dem Pensionstenverband gewährleistet. "Das ist die Konstruktion - nicht mehr und nicht weniger."