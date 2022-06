Kanzler: "Wir bleiben auf einem vernünftigen Budgetpfad“

Den Grünen war die Anhebung der Sozialleistungen wichtig. Wo hat sich die ÖVP durchgesetzt?

Für uns war es wichtig, den Bogen zwischen Arbeitnehmern, Industrie und Wirtschaft zu spannen, weil dadurch Wohlstand und Arbeit gesichert werden. Die Abschaffung der Kalten Progression war etwas stärker von uns getragen, aber insgesamt haben wir zu einem gelungenen koalitionären Kompromiss gefunden. Und auch wenn dieses Wort nicht mehr modisch ist: Der Kompromiss ist ein Fundament jeder Koalition.

Ein anderes Thema: Nach den Vorwürfen des Rechnungshofs wollen Sie die Partei neu aufstellen. Was konkret haben Sie vor?

Die ÖVP ist die Partei, die am nächsten bei den Menschen und in jeder Gemeinde vertreten ist. Das sind 16.000 Meldestellen, wo Parteispenden oder Aufwände eingehen können und gemeldet werden müssen. Das dauert mitunter länger, das erzeugt offenbar einen Grundverdacht, dass etwas verschleiert wird. Diesbezüglich müssen wir uns anders aufstellen. Ich strebe an, dass wir mit einer modernen Finanzführung alle Transparenzkriterien erfüllen. Der Steuerzahler hat das Recht zu wissen, was mit jedem Cent passiert.

Braucht man dafür einen Unternehmensberater für Konzerncontrolling?

Es braucht beides: Externe Beratung sowie das Commitment der Partei. Wichtig ist: Wir müssen ein System einrichten, dass die Transparenzkriterien schneller erfüllen kann. Unsere vielen ehrenamtlichen Mitglieder haben es sich nicht verdient, ständig unter Generalverdacht zu stehen.