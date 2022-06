Die Entlastungen des Anti-Teuerungspakets im Detail

Zudem würden der Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und der Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) derzeit zum Arbeitslosengeld und der damit zusammenhängenden Sozialhilfe Neu verhandeln, wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in der ZiB2 am Dienstag sagte und im Ö1-Morgenjournal am Mittwoch wiederholte.

Beim Pressfoyer am Mittwoch im Anschluss an den Ministerrat, erklärten Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), Kocher, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) weitere Details zum Entlastungspaket.