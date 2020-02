Anschober zu Corona: "Krisenstab tagt permanent"

Klar sei allerdings, dass es einen Herd für die Ausbreitung der Krankheit in Europa gebe, und der sei in der Lombardei. Das Vorgehen der italiensichen Behörden sei daher eine "Weichenstellung", erklärte Anschober. "Dort wird im wesentlichen entschieden, ob es zu einer weiteren Ausbreitung in Europa kommt."

"Nur politisches Signal"

Eine Schließung der Grenzen hält der Gesundheitsminister aber dennoch nach wie vor für unnötig. Man habe mit verschiedenen Fachexperten gesprochen, die einhellig gemeint hätten, "dass uns das auch nicht weiter bringt." Geschlossene Grenzen seien lediglich ein politisches Signal.

Doch ist es auch weiterhin vertretbar, Flüge aus China in Wien landen zu lassen? Auch hier hat Anschober nach dem Austausch mit Experten wenig Bedenken. "Der Fiebercheck nach der Ankunft ist nur der Abschluss einer Sicherheitskette." Generell gehe man "sehr vorsichtig und mit großer Ernsthaftigkeit" mit dem Thema um.