Infektionsangst treibt Menschen in Spitäler

Wer ist ein Verdachtsfall?

Bei den Hotlines verzeichnet man unterdessen seit Montag eine „deutliche Steigerung“ der Anrufe, berichtet etwa David Reif, der Leiter der Wiener Niederlassung des Gesundheitstelefons 1450. Parallel zu den Entwicklungen in Italien hätten sich auch die konkret auf das Coronavirus bezogenen Anfragen gesteigert. Alleine am Dienstagvormittag hätten die Mitarbeiter zehn Verdachtsfälle an die Wiener Berufsrettung weitergegeben.

Doch wer gilt überhaupt als Verdachtsfall? Entscheidend dafür seien zwei Faktoren, erläutert Reif: Einerseits Symptome einer Atemwegsinfektion andererseits die Reiseanamnese – also ob jemand in Festland-China oder einer der fünf betroffenen italienischen Regionen war. Besteht aufgrund beider Faktoren der begründete Verdacht einer Coronavirusinfektion, werde die Rettungskette in Gang gesetzt, sprich die Rettung informiert, um die Betroffenen zur weiteren Abklärung ins Spital zu bringen.

Behörden: "Krankheitsanzeichen melden"

Doch nicht jeder Anrufer weise auch Symptome auf. Viele wären „einfach nur besorgt oder wollen wissen, was das Virus überhaupt ist“, sagt Reif. In diesen Fällen könne man rasch „Sicherheit geben“. Es häuften sich aber auch die Anrufe von Menschen, die kürzlich in Italien waren, nun grippeähnliche Symptome aufweisen und sich deshalb Sorgen machen.

In Tirol sowie in NÖ appellieren die Verantwortlichen, dass sich nur Patienten mit Krankheitsanzeichen wie Atemnot, Husten oder Fieber melden sollen. Routineabstriche werden keine gemacht.