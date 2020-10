Amtsunfähig im Corona-Fall? Kanzler darf sich selbst diagnostizieren

Ob so etwas in der Zweiten Republik schon einmal Thema war? "Das Problem hat sich in manchen Fällen schon angedeutet. Es gab auch Bundespräsidenten, die sehr krank waren. Aber es ist nie so weit gekommen, dass es einen Beschluss brauchte – vorher hat man eine andere Lösung gefunden“, erzählt Adamovich. Er betont: "Es wäre sinnvoll, eine Lösung in der Verfassung zu verankern.“ In einigen anderen Ländern gebe es für solche Fälle ein Prozedere beim Verfassungsgerichtshof in Österreich nicht.