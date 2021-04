Alle Details: Mit diesen grünen Maßnahmen soll der Neustart gelingen

Die Regierung startet ein Programm für Langzeitarbeitslose. Bis Ende kommenden Jahres sollen 50.000 Personen über die Aktion „Sprungbrett“ wieder in Beschäftigung kommen, kündigte Arbeitsminister Martin Kocher in der Abschluss-Pressekonferenz der Regierungsklausur an. Die genaue Ausgestaltung soll allerdings erst in den kommenden Wochen vorliegen.

Wie Kocher ausführte, müssten erst die notwendigen Strukturen geschaffen werden. Es brauche einen Ansatz auf unterschiedlichen Ebenen. Vor allem größere Betriebe müssten eingebunden werden, damit diese direkt Langzeitarbeitlose aufnehmen. Beratungs- und Betreuungseinrichtungen sollen einen optimalen „Match“ zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden finden. Auch staatlich will Kocher über Eingliederungshilfen und Lohnunterstützung eingreifen. Gemeinnützige und öffentliche Stellen sollten Arbeitsangebote zur Verfügung stellen. Aktuell sind knapp 147.000 Personen langzeitarbeitslos.