Akademikerball: Comeback bringt auch Demos zurück

Die Renaissance der Ballsaison sorgt auch für das Comeback einer politisch umstrittenen Veranstaltung: Des von der FPÖ ausgerichteten Akademikerballs. Sahen sich die Veranstalter schon in den vergangenen Jahren mit Demonstrationen gegen das Burschenschafter-Event konfrontiert, kommt in diesem Jahr ein Aufreger dazu: Die direkt angrenzende Parlamentarische Versammlung der OSZE mit russischen Delegierten. Die Organisatoren verwahren sich gegen eine Vereinnahmung.

Wie alle anderen großen Veranstaltungen musste auch der Akademikerball für zwei Jahre aufgrund der Coronamaßnahmen pausieren. Traditionsgemäß findet er in der Wiener Hofburg statt, gar nicht traditionell ist in diesem Jahr aber der Termin: Statt Ende Jänner wird diesmal ein Monat später getanzt - und das ausgerechnet am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Zudem sorgt die OSZE-Versammlung mit russischer Beteiligung in direkter Nähe für Spekulationen.