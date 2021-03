AK-Präsidentin Anderl: "Ohne Kurzarbeit wird es auch im Herbst nicht gehen"

Angesichts von knapp 500.000 Menschen, die in Österreich derzeit arbeitslos gemeldet sind, spricht sich Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl erneut für die Erhöhung der Nettoersatzrate von 55 Prozent auf 70 Prozent an. "Von 100 Prozent auf 55 Prozent zu fallen, das ist zu jederzeit eine Katastrophe", so Anderl im Ö1-Interview. "Hier brauchen wir eine Erhöhung zumindest für eine gewisse Zeit in der Arbeitslosigkeit."