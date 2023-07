AK fordert Anpassung des Arbeitsrechts an Klimawandel

Die AK hat eine Broschüre veröffentlicht, in der 41 häufige Fragen zu den Auswirkungen der Klimakrise auf die Arbeitswelt beantwortet werden. An einer Anpassung des Arbeitsrechts, sodass es die Folgen des Klimawandels abbildet und Rechtssicherheit gibt, führe aber kein Weg vorbei. Dem Vorschlag, eine "Siesta" einzuführen, also eine längere Arbeitspause über die Mittagsstunden, erteilt AK-Direktorin Hruška-Frank jedoch eine Absage: Die Siesta sei in Form von geteilten Diensten etwa aus dem Handel, der Pflege und dem Tourismus bekannt.

"Wir wissen, wie belastend das ist, weil viel mehr vom Tag von der Arbeitszeit besetzt wird." Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wüssten oft etwa nicht, wo sie diese Zeit verbringen sollen, "es ist genauso belastend, wenn man sich unbezahlt drei Stunden in Wien die Zeit vertreiben muss, ungeschützt vor der Hitze und dafür noch später nach Hause kommt". Über einen früheren Dienstbeginn, und entsprechend ein früheres Dienstende, könne je nach Branche und individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hingegen durchaus nachgedacht werden.