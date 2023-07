Sommer in Wien: Wie viel Hitze ist normal in unserer Stadt?

„Zu viel Hitze“, sang Falco schon 1982. Und spielte damit nicht nur auf die sonnig-sommerliche Großstadt, sondern auch auf deren Schattenwelt samt Drogen und Prostitution an. Und doch könnte man den Titel rückblickend wörtlich nehmen: Waren die 80er-Jahre doch das Jahrzehnt, in dem bereits ein eindeutiger Anstieg der Temperaturen zu verzeichnen war. Seitdem geht es nur noch aufwärts, wie eine Auswertung der Landesstatistik Wien zeigt.

Der KURIER sprach mit dem Klimaexperten Alexander Orlik von Geosphere Austria (vormals ZAMG), was das für unsere Zukunft heißen könnte. Dazu wirft Orlik zuerst einen Blick zurück: Seit 1872 werden Wetterdaten in Wien auf der Hohen Warte erfasst (zuvor gab es Messungen an anderen Standorten, was die Vergleichbarkeit erschwert).

