Grüne Dörfer: Innovative Projekte für das Klima

Bereits zum zehnten Mal zeichnete das Klimabündnis die fortschrittlichsten Klimaschutzprojekte Europas mit dem „Climate Star“ aus. Unter dem Motto „Zukunft startet jetzt“ zeigen die Gewinner, wie sie die Zukunft selbst in der Hand nehmen.

Der KURIER hat sich drei österreichische Gemeinden und ihre Initiativen näher angesehen.

Doppelte Ernte

Bruck an der Leitha in Niederösterreich überzeugte die Jury mit einem Projekt, das Energie- und Nahrungsmittelversorgung zusammen denkt. Das 5,5 Hektar große „EWS Sonnenfeld“ wird zugleich für die Produktion von Lebensmitteln und Solarstrom genutzt. Neben Weizen, Mohn und Kartoffeln erzeugt die Agrarfläche sauberen Strom für mehr als 1.000 Haushalte. Das Sonnenfeld fungiert für die nächsten drei Jahre zusätzlich als Forschungsfläche – betreut von der BOKU.

EWS Consulting, ein österreichisches Kompetenzunternehmen für erneuerbare Energien, entwickelte als Projektpartner vom Energiepark Bruck/Leitha eigens Agri-Photovoltaikpaneele für den Einsatz in Kombination mit landwirtschaftlichen Flächen. „Uns ist ein Durchbruch gelungen: Die Photovoltaik-Komponenten verbrauchen am Sonnenfeld nur rund zwei Prozent der Fläche. Auf 80 Prozent wachsen Lebensmittel und auf den übrigen 18 Prozent sorgt ein Blühstreifen für Biodiversität“, so Geschäftsführer Joachim Payr.